SUBÜ Geyve MYO’da Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle ‘Kanser Farkındalık Semineri’ gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu’nda Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde ‘Kanser Farkındalık Semineri’ gerçekleştirildi. Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer, Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Uzman Dr. Mine Tepetaş tarafından verildi. Seminerde, kanserden korunmada erken tanının önemi ve kanser taramaları üzerine bilgilendirme yapıldı. Kanser tarama yöntemlerinin yanı sıra kanserle mücadelenin toplumsal önemine dikkat çekildi.

"Erken teşhis, kanserle mücadelede hayati bir rol oynuyor"

Kanserle mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığını ve kanserin ülkemizde ve dünyada ciddi bir sorun olduğunu belirten Geyve MYO Topluma Hizmet Süreçlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, "Kanser, dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Erken teşhis, kanserle mücadelede hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle, öğrencilerimizde ve toplumumuzda bu farkındalığı oluşturmak, bilgilendirme yapmak son derece önemli. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin bir bölümü de topluma hizmet misyonumuzun sonucu olarak gerçekleşiyor. Bu çerçevede Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün değerli katkılarıyla sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmamızı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk" dedi. Seminer sonunda öğrencilere, kanserden korunma ve erken teşhisin önemini vurgulayan broşürler dağıtıldı.