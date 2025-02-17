Karacasu Belediyesi tarafından Geyre Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakım çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin son durağı Geyre Mahallesi oldu. Sabahın erken saatlerinde mahalleye giden ekipler, yol ve kaldırım bakım, onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, yol ve kaldırımlarda parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "İlçemiz genelinde yol ve kaldırım bakım-onarım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.