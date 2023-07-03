Van’ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, avladığı 2 keklikle birlikte jandarmaya takıldı.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasından bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında kafes içerisinde 2 keklik olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs hakkında tutanak düzenlenirken; 2 keklik ve kafese el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti.