Van’ın Gevaş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

31 Mart Gevaş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı münasebetiyle Gevaş Kaymakamlığı tarafından bir program düzenlendi. Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kar yağışı altında devam eden program günün önemine binaen yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Programa, Kaymakam Bayram Yıldız ve ilçe protokolü katıldı.