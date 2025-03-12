Güney Ege’ de faaliyet gösteren Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) tarafından hazırlanan, üyelerinin ve bölgenin tanıtımının yer aldığı derginin basın gösterimini düzenledi. Lansmana, ilçe protokolü ve turizm profesyonelleri katılım sağlarken, derginin çıkarılmasında katkıda bulunanlara teşekkür belgelerini sundu.

Muğla’nın popüler tatil beldelerinden biri olan Marmaris’te, GETOB tarafından çıkarılan derginin tanıtımı ve dergiye katkı sağlayan firmalara teşekkür belgesi sunumları yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan GETOB Dergi tanıtım toplantısı, Marmaris Siteler Mahallesi’nde bulunan beş yıldızlı bir otelin salonunda gerçekleşti.

Toplantıya, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, ilçedeki kurum müdürleri ve birçok turizm profesyoneli katıldı.

GETOB Başkanı Cengiz Aygün, derginin çıkarılmasının sektördeki iletişimi güçlendirmek ve üyelerle yetkili bakanlıklar arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Aygün, "İletişim ve haberleşme çağında yaşıyoruz. Bu alandaki eksiklikleri gidermek için bölgenin bir dergiye duyduğu ihtiyacı dikkate alarak, bu yayını hayata geçirdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür eder, yeni sezon için başarılar dilerim" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de, GETOB’un kurulduğu günden bu yana Marmaris turizmine önemli katkılar sağladığını belirterek, "GETOB, sektöre öncülük eden, turizmcilerin nabzını tutan bir kurum. Cengiz Bey ve ekibi, bu kıymetli misyonu devralarak başarılı bir şekilde devam ettiriyor" diye konuştu.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Marmaris’le güçlü işbirlikleri sürdürdüklerini belirterek, GETOB’un lansmanına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise, 2025 turizm sezonu için büyük bir heyecan ve umutla hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Kaya, "Hep birlikte turizmi en iyi seviyeye taşımak için çalışıyoruz. GETOB’un katkıları çok değerli ve biz de bu süreçte onlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.