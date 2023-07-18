Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, "Datça’da 3 gündür verilemeyen elektrik neticesinde turizm sektörü durdu" dedi.

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, Datça’daki otel işletmecileri ile görüştüğünü, hepsinin ilçedeki elektrik kesintileri sebebiyle çok mağdur olduğunu ifade etti. Deliveli, "3 gündür otelci, esnaf ve vatandaş perişan halde. Otellerde konaklayan misafirler otelleri terk ettiler, gelecek olanlar da rezervasyonlarını iptal etti. Zaten beklentinin çok altında seyreden turizm sezonu durdu. Jeneratörü olmayan işletmeler, kendi aralarında jeneratörü olan otellerde gıdalarını depolamakta. Tonlarca mazot harcayan oteller, artık tesislerini kapatma noktasına geldiler. Turizmin göz bebeği, eşsiz Datça bunu hak etmiyor" diye konuştu.