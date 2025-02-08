Türkiye genelinde, 60 binden fazla üye restoran ile yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet veren online yemek sipariş platformu GetirYemek, kullanıcılarının 2024’teki pizza tercihlerini paylaştı. Buna göre, 2024 yılında toplamda 6,7 milyon pizza tüketildi. Kullanıcıların favori lezzeti karışık pizza olurken, margarita ikinci, sucuklu üçüncü sırada yer aldı.

Pratik, lezzetli ve doyurucu yemeklerden, fast food denince akla ilk gelen tercihlerden biri olan pizza, popülerliğini korumaya devam ediyor. GetirYemek tarafından açıklanan verilerde pizzaseverlerin 2024 yılı tercihleri dikkat çekiyor.

En çok sipariş edilen yine karışık pizza oldu

Her 10 kullanıcıdan 3’ünün pizza sipariş ettiği uygulamada, en çok karışık pizza tercih edilirken onu sırasıyla margarita ve sucuklu takip etti. Türkiye’nin pizza saati 19.00 olurken, Cumartesi ve Pazar günleri siparişlerde yüzde 20 artış görüldü. Orta boy ve kalın hamur ise pizzaseverlerin favori tercihi oldu. Kullanıcılar pizzalarının yanında tatlı olarak en çok sufle siparişi verdi.

Yeni yıl coşkusunun da yaşandığı Aralık ayında pizza tüketimi zirveye çıktı. Türkiye’nin en pizzasever ili İstanbul, ilçesi de Ankara’dan Çankaya oldu. Mersin’den bir uygulama kullanıcısı tek seferde 38 adet pizza sipariş ederek bu yılın rekorunu kırdı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde, 60 binden fazla üye restoran ile yıl boyunca kampanya ve indirimlerine devam eden GetirYemek, 9 Şubat Dünya Pizza Günü’nde de pizza tutkunlarına özel imkanlar sunuyor. Gün boyu uygulamada seçili restoranlarda geçerli indirim kodu pizzaseverlere sunuluyor.