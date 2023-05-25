Getir’in su markası GetirSu, pazaryeri hizmetini İstanbul’da başlattı. GetirSu bu hizmet modeli ile yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijital dönüşümüne de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türkiye’deki ev damacana satışının yaklaşık yüzde 35’inin gerçekleştiği ve her gün 200 bini aşkın damacana siparişinin verildiği İstanbul pazarında GetirSu, kullanıcılarına marka ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra farklı avantajlar da sunuyor. Getir’in su markası GetirSu; Abant, Damla, Hamidiye, Hayat, Pınar, Pürsu, Saka ve Sırma gibi markaları da seçeneklere ekleyerek pazaryeri hizmetini İstanbul’da başlattı. Marka ayrıca Ankara’da Elmacık, İzmir’de Billur Su, Bursa’da Korusu, Antalya’da Ceysu gibi en çok tercih edilen yerel markalar dahil olmak üzere 50 şehirde 81 farklı su markasını pazaryeri hizmeti sayesinde kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Kullanıcılar; sevdikleri su markalarını haftanın 7 günü, minimum tutar olmaksızın sipariş veriyor, siparişi tekrarla özelliği ile son verdikleri siparişi yineliyor, ileri tarihli sipariş oluşturuyorlar. Ödemeyi ise, teslimat ücreti olmadan, uygulama üzerinden online olarak yapabiliyorlar. GetirSu üzerinden verilen siparişlerin teslimatı ise GetirSu’daki 81 markanın bin 700’ün üzerinde bayisi tarafından gerçekleştiriliyor.

GetirSu bu hizmet modeli ile yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijital dönüşümüne de katkıda bulunuyor. Bu dönüşüm sayesinde bayilik modeliyle hizmet veren işletmeler, Getir’in kullanıcı ağına ulaşarak satışlarını artırma fırsatı elde ediyor.

Bugüne kadar İstanbul’da yalnızca Kuzeyden markası ile hizmet verdiklerini belirten GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Pek çok çeşit marka ve onların geniş bayi ağlarını GetirSu’ya dahil ediyoruz. Böylece kullanıcılarımıza sunduğumuz marka alternatiflerini çeşitlendirirken pet ya da cam şişe, damacana ve cam damacana su ürünleri ile kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. GetirSu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel su hizmeti veren küçük işletmelerin dijitalleşmesine ve milyonlarca Getir kullanıcısına ulaşarak kazançlarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz. GetirYemek ve GetirÇarşı hizmetlerinde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyor ve GetirSu’da da su bayilerinin kazançlarını ertesi gün onlara aktarıyoruz” dedi. Hakan Kal, marka ile gelecek dönemde bulundukları şehirlerde operasyonel ağlarını genişletmeye, mevcut ve yeni markalarla farklı şehirlere de hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.