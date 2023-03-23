Büyük market alışverişi uygulaması GetirBüyük’ün Ramazan ayına özel reklam filmi yayınlandı.

GetirBüyük’ün yeni reklam filmi televizyonda ve dijital platformlarda yayınlandı. Bu yeni film ile, Binnur Kaya, Necati karakterinin canlandıran İbrahim Büyükak’ın ablası rolü ile ekranlara geliyor. Ramazan ayına özel hazırlanan reklam filminde, büyük market alışverişleri için GetirBüyük’ün kullanıcılarının yanında olduğu vurgulanırken, uygulama ile yapılan alışverişlerin zahmetsiz ve hızlı olduğu mesajı veriliyor.

Reklam filmi, Necati’nin babaannesinin, tüm ailenin bulunduğu sohbet grubuna yanlışlıkla “İftara ne isterseniz?” mesajını atması ile başlıyor. Mesajı aldıktan sonra ardı ardına akşamki iftar yemeği için istekte bulunan aile üyeleri için uzun bir alışveriş listesi hazırlanıyor. İftara az bir vakit varken bu kadar ürünü nasıl alacaklarını düşünen aile için çözüm “daha büyük düşünen” Necati’nin ablasından geliyor ve tüm alışveriş evden çıkmadan zahmetsizce GetirBüyük’ten yapılıyor.

Reklam filmi, “Büyük sofralar için alışveriş listeleri uzuyorsa, GetirBüyük’teki binlerce ürün uygun fiyatlarıyla kapınızda” mesajını vererek, tüm ailenin iftar sofrasında mutlu bir şekilde buluşmasıyla sonlanıyor.