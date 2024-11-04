Araç kiralama sürecini pratik ve hızlı hale getiren GetirAraç bu yıl da Brand Week Istanbul’un ulaşım sponsoru oldu.

GetirAraç, bu yıl ‘Bir Tarihin Başlangıcı’ temasıyla düzenlenen Brand Week Istanbul’a yeniden ulaşım sponsoru oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımının beklendiği etkinlikte GetirAraç kullanıcıları, Haliç Kongre Merkezi’ne ulaşımını yüzde 30 indirimle sağlayarak etkinliğe katılabilecek. Kullanıcılar, GetirAraç’tan kiraladıkları aracı Haliç Kongre Merkezi etkinlik girişinde bulunan GetirAraç VIP Otopark Alanı’na bırakabilecek.

Bu sene 11’incisi gerçekleştirilecek Brand Week Istanbul; Türkiye ve dünyadan düşünce ve iş dünyasının önde gelen isimlerini, çarpıcı konu başlıklarında 15’i aşkın sahnede katılımcılarla buluşturacak. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği Brand Week Istanbul, Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun konuşmasıyla başlayacak. World Cities Culture Forum Direktörü Laia Gasch, Türk yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör, Marketoonist kurucusu ve CEO’su Tom Fishburne, araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır ve girişimci Mark Adams gibi pek çok önemli isim de konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin onur konuğu ise sevilen komedyen ve oyuncu Ata Demirer olacak.

GetirAraç’tan rezervasyon imkanı

GetirAraç’ın rezervasyon hizmeti de Brand Week Istanbul katılımcılarının GetirAraç kullanımlarını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, GetirAraç’ın günlük paketlerde geçerli bu hizmeti sayesinde önceden belirledikleri yer, gün ve saatte ulaşabilecekleri şekilde araç kiralayabiliyor, bulundukları adrese yürüme mesafesindeki bir konuma aracı ücretsiz olarak getirtebiliyor.

Rezervasyon hizmeti kapsamında kullanıcılar, en erken 3 saat, en geç 30 gün sonrasına kadar araç rezervasyonu yapabiliyor. Ayrıca, rezervasyonlar 3 saat öncesine kadar ücretsiz olarak iptal edilebiliyor. Farklı gün ve saatler için birden fazla rezervasyon oluşturma imkânı sunan bu yeni hizmet, GetirAraç kullanıcılarına esneklik sağlıyor. Hizmet kapsamında, “Adrese Teslim” seçeneğini de tercih edebilen kullanıcılar ek ücret ödeyerek aracı bulundukları noktaya getirterek kiralamalarını başlatabiliyor, hizmet bölgesi içinde de diledikleri yerde aracı bırakarak kiralamalarını sonlandırabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, kullanımları için kurumsal fatura da alabiliyor.