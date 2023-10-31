Getir ve İş Bankası, Getir’in finansal alanda kullanıcılarına hizmet vermek amacıyla hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans için stratejik iş ortaklığı yaptıklarını açıkladı. Gerekli yasal onay süreçlerinin ardından servis modeli bankacılığı kapsamında hizmet verecek GetirFinans’a, İş Bankası Grubu’nca ayrıca 50 milyon dolar yatırım kararı alındı.

Getir’in finansal alanda kullanıcılarına servis modeli bankacılığı kapsamında hizmet vermek amacıyla hayata geçireceği GetirFinans, yasal mercilerden alınacak izin ve onayların ardından hizmete başlayacak. Getir ve İş Bankası’nın yaptığı stratejik iş ortaklığı kapsamında GetirFinans’ın servis modeli bankacılığı altyapısına dahil olacak olan banka, ana yatırımcısı olduğu girişim sermayesi fonu ile GetirFinans’a yapacağı 50 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı ile yüzde 20 ortak olacak. Böylelikle henüz faaliyete geçmeyen GetirFinans’ın değerlemesi, aldığı ilk yatırımla 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış oldu.

Yatırım kararını değerlendiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ülkemizde bankacılığın dijitalleşmesi ve teknolojik yenilik anlamında pek çok ilki hayata geçiren İş Bankası 100. yaşına da büyük bir heyecan ve coşkuyla giriyor. Geleceğin bankacılığı vizyonumuz kapsamında bir yandan müşterilerimize kendi dijital kanallarımızda en iyi deneyimi yaşatırken, diğer yandan platform bankacılığı ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını işlem yaptıkları platformda ve ihtiyaç anında aynı eşsiz deneyimi sunarak karşılamayı hedefliyoruz. İş Bankası Grubu olarak, ülkemizde dijitalleşmenin, girişimciliğin ve girişimlerin öncü bankası olma misyonumuz doğrultusunda, yeni bir girişim olarak doğan GetirFinans’a 50 milyon dolar yatırım yaparak stratejik iş ortaklığı yapma kararı aldık. 100. yılımızda Getir ile kuracağımız güçlü iş birliğinin, sektörümüze örnek olmasını ve devamının gelmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Getir kurucusu Nazım Salur ise, “2015’te dakikalar içinde teslimat modeli ile başlayan Getir yolculuğumuza, kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirerek devam ettik. Yakın gelecekte de bu hizmetlerimize GetirFinans ile finansal ürünleri ekleyerek, dijital ürün ve uygulamalara yatkın tüm kullanıcılar için yeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 100. yaşını kutlamak üzere olan İş Bankası’nın hem kullanıcılarımıza hem de finans sektörüne değer katmasını hedeflediğimiz GetirFinans’a ortak olma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.