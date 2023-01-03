Samsun İlkadım Belediyesi’nin “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasında 2. dönem için 50 asil ve 10 yedek talihlinin belirleneceği çekiliş 5 Ocak Perşembe günü noter huzurunda yapılacak.

Samsun İlkadım Belediyesi’nin “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasında 2. dönem için 50 asil ve 10 yedek talihlinin belirleneceği çekiliş 5 Ocak Perşembe günü noter huzurunda yapılacak.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafında projelendirilen ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla hayata geçen “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulaması ile sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor. Atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Atık Toplama Merkezi (ATOM) mobil otobüsü ile semt pazarlarında atıklarını ayrıştırarak İlkadım halkının ev ekonomisine katkı sağladığı projede 2. dönem (Aralık) ayı çekilişi belediye hizmet binası çok amaçlı salonda 5 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Noter huzurunda çekilişe katılacak 10 bin 100 bilet arasından 50 kişi 500 TL alışveriş kartının sahibi olacak.

“Vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlıyoruz”

"Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasıyla geri dönüşümle ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Oluşturduğumuz araç ve ekipmanla birlikte daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Biz vatandaşlarımızdan geri dönüşebilen malzemeleri gönüllülük esasına göre getirmelerini istiyoruz. Ancak vatandaşın katılımını sağlamak adına gönüllüğün yanına bir de ödül ekledik. Katılımcılar getirdikleri her atığın karşılığında nakit ücretlerinin yanı sıra verdiğimiz biletler market çekilişine dönüşüyor. Böylece hem doğaya hem de ufak da olsa bütçelerine katkıda bulunuyoruz” dedi.