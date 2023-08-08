Samsun’da vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek için İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasında para ödülüne enflasyon farkı geliyor.

İlkadım Belediyesi binasında noter huzurunda 9. dönem Ağustos ayı çekilişi yapıldı. Atıklarını yerinde ayrıştırıp çöp yerine ATOM otobüsüne teslim eden 8 bin 737 bilet arasından 50 asil ve 10 yedek biletler çekilişle belirlendi. Çekiliş öncesi 8. dönem talihlilerine 500 TL’lik alışveriş kartlarını teslim eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “9 ay önce Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla hayata geçen ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ uygulamasını daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Bunu da birlikte başaracağımıza inancım tam” dedi.

Konuşmanın ardından 9. dönem çekilişinde ilk bileti Başkan Yardımcısı Şerif Mırık çekti. Geri kalan 49 asil ve 10 yedek talihli ile noter tarafından belirlendi.

“Ödülü 750 ile 1000 TL arasında yapmak için firma yetkilileri görüşüyoruz”

“Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasının Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetleri halkımızın desteğiyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Uygulamamız da 500 TL ile başladığımız rakamlar artan enflasyon oranlarına göre 750 ile 1000 TL arasında yapmak için firma yetkilileri ile görüş halindeyiz. Geri dönüşüm, herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İlçemizde geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.