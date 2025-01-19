Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji tasarrufu, temiz enerji üretimi ve nötr karbon hedefiyle kurduğu güneş enerji santralleri ile yılda 4 bin 750 ton karbon salınımı engellenerek çevreye önemli katkıda bulundu. Yıllık 10 milyon kWh elektrik üretimi ile de GES’ler ASAT’a yılda 42 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün, içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan güneş enerjisi santralleri ile enerji maliyetleri düşürülüyor, temiz enerji elde ediliyor ve sera gazı salımı azaltılıyor.

ASAT enerjisini güneşten alıyor

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, ASAT Genel Müdürlüğü’nün içme ve atık su hizmetlerinin, kesintisiz ve sürekli olarak devam edebilmesi için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyduğunu, ayrıca en büyük işletme kalemlerinden birinin de elektrik enerjisi olduğunu belirtti. “ASAT enerjisini güneşten alıyor” diyen Daban, “İçme suyu üretilmesinde ve atık suyun arıtılmasında yüksek miktarda elektrik enerjisi kullanmaktayız. Özellikle son yıllarda elektrik maliyetlerindeki artıştan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in projeleriyle enerji maliyetleri azaltmak için yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi üzerine çalışmalar yapıldı” dedi.

Karbon salınımının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi adına yapılan çalışmaları anlatan Ümit Daban şunları söyledi:

“Korkuteli Bozova Mahallesi’nde 54 dönümlük alan üzerinde 5 megavat gücünde bir GES tesisi kuruldu. ASAT Lara Merkezi Arıtma Tesisi’nde 1 MWe kapasiteli çatı GES devreye girdi. Son olarak da ASAT Hizmet Binası üzerinde kurulumu devam eden güneş enerji santrali de yakında faaliyete geçiyor. Yapımı tamamlandığında yılda yaklaşık 500 bin kWh elektrik üretimi ile 220 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu da 166 adet konutun elektrik tüketimine eşdeğerdir. Fosil yakıt yerine kullanılan güneş panelleri aracılığıyla Yaklaşık 200 Milyon liralık bu çevre dostu yatırımlar ile Antalya’nın geleceğine katkı sağlanıyor.”

Ümit Daban, “Yenilenebilir enerji kaynağı olan GES’ler karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerini azaltılmasına destek olan çevreci proje ve yatırımlardır. Bu kapsamda yaklaşık olarak yıllık 4 bin 750 ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Bu da 3 bin 300 adet konutun elektrik üretimine eşdeğerdir. Yıllık 10 milyon kilovat saat elektrik üretimi ile kurumumuza 42 milyon liralık bir tasarruf sağlandı” diye konuştu.