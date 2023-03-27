Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, deprem bölgesindeki genç ve çocuklar için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Elazığ’da depremden etkilenen çocuklar ve gençler için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Hilal Amil, GESKON ile Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nun (SANKON) bu konuda iş birliği yapacaklarını dile getirdi.