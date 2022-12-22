Tiyatro oyunu bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun Genel Sanat Yönetmeni Şükriye Uluhan’a çiçek takdim etti.

Ahmet Hilmi Uluhan’ın yönettiği ve Şükriye Uluhan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen Gesi Bağları adlı tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Doğanyiğit’in kaleme aldığı Kayseri yöresine ait olayların anlatıldığı tiyatro oyununda izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Oyuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Oyun izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde Uluhan Kültür Merkezi Topluluğu işbirliğinde düzenlenen ’Gesi Bağları’ adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.