Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli Bozova Mahallesi’nde 1 megavat gücünde elektrik üretimi yapacak Güneş Enerji Santrali (GES)-2 projesi Eylül sonunda devreye giriyor. Büyükşehir Belediyesi GES yatırımlarıyla tarımsal sulamada çiftçilere önemli bir destek sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli Bozova Mahallesi’nde 1 megavat gücünde elektrik üretimi yapacak Güneş Enerji Santrali (GES)-2 projesi Eylül sonunda devreye giriyor. Büyükşehir Belediyesi GES yatırımlarıyla tarımsal sulamada çiftçilere önemli bir destek sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Korkuteli’nin Bozova Mahallesi’ne çevreci projeler hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl elektrik üretimine başlayan Bozova GES-1 projesinden sonra Nisan ayında yapımına başlanan Bozova GES-2 projesi de tamamlanma aşamasına geldi. Panellerin yerleşiminin yapıldığı ve kablo montajının devam ettiği GES projesi Eylül ayının sonunda devreye girecek.

Yılda 2 megawat üretim

Yılda 1 megavat elektrik üretimi yapan Korkuteli Bozova GES-1 tesisinden sonra GES-2’nin de devreye girmesiyle yılda 2 megavat gücünde elektrik üretimi sağlanacak. Daha sonra ise Bozova GES-3 ve GES-4 projeleri yapılacak. Bu projeler de tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nde 4 megavat elektrik üretecek. Büyükşehir Belediyesi, GES projeleriyle ASAT’ın elektrik maliyetlerini düşürürken, tarımsal sulamada da çiftçilere destek oluyor.

GES sayısı 18’e çıkacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, GES projelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin güneşten enerji üreten 6.4 megawat kurulu güçte 11 Güneş Enerji Santrali’nin faaliyette olduğunu kaydetti. Eylül ayı sonunda Korkuteli Bozova-2 GES’inin faaliyete geçeceğini belirten Başkan Böcek, “2023 yılında üretimi tam 2 katına çıkaracak şekilde GES santrallerini 18’e çıkarmayı planlıyoruz. GES’lerden çiftçilerimize tarımsal sulamada ortalama yüzde 74 enerji desteği sağlıyoruz. 11 GES, 4 biyokütle ve 1 atık ısıdan enerji tesisi olmak üzere 46 megawat kurulu güçteki 16 temiz enerji üretim tesisimiz aylık ortalama 141 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak değerdedir” dedi.