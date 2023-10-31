Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gerzele Mahallesi’ne kazandırdığı sosyal tesis ve pazaryerinin açılış töreni, 500 yıldır yaşatılan Arık Hayrı ile birlikte yapıldı. Yeni tesisin birçok fonksiyonda hizmet vereceğini belirten Başkan Zolan, “Yüzlerce yıldır ecdadımızın yaşattığı Arık Hayrı ile açılışımızı birleştirerek iki güzelliği bir araya getirdik” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Gerzele Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Gerzele Sosyal Tesisi ve Pazaryeri’nin açılışı törenle yapıldı. Bölgede geleneksel olarak düzenlenen ve 500 yıldır yaşatılan Arık Hayrı ile birlikte yapılan açılış programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, davetliler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Zolan, sosyal tesis ve pazaryeri ile Arık Hayrının hayırlı olmasını diledi. Bugüne kadar Gerzele Mahallesi’nin birçok sorununu çözmek için gayret sarf ettiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, bölgeye kazandırdıkları yeşil alan, alt ve üstyapı çalışmaları ile doğalgaz yatırımlarını anlatarak, “Uzun zamandan beri arzu ettiğimiz, sizlerin de talep ettiği sosyal tesis ve pazaryerimizin inşasına kısa süre önce başladık. Tesisin eksikliğinden dolayı gerçekten yağmurda, karda, sıcakta, soğukta birçok sıkıntılar yaşanıyordu. ‘Mahallemizin böyle bir imkanı olsun’ dedik ve hızlı bir şekilde tesisimizi tamamladık” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılında

Tesisin pazaryerinin yanında düğünlerde, mevlitlerde de hizmet vereceğini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Tesisimiz birçok fonksiyonda hizmetinizde olacak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bu tesisin yanında daha özel, daha güzel bir günümüzü kutluyoruz. Yüzlerce yıldır ecdadımızın yaptığı Arık Hayrı ile açılışımızı birleştirerek iki güzelliği bir araya getirdik. Tesisimiz hayırlı olsun, Arık Hayrımızı Allah’ım kabul ve makbul eylesin inşallah. Birlikte el ele, gönül gönüle daha güzel işler yapmayı da Allah’ım bizlere nasip etsin.” Tesisi Cumhuriyet’in 100. yılında hizmete almanın ayrı bir güzellik olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Gerzele Sosyal Tesisi ve Pazaryeri’nin açılışı ile Arık Hayrı dualarla yapıldı.