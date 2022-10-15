Kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında çeşitli oyun gereçlerinin yanı sıra şahısların borç bilgileri yer alan defter ve 2 bin 140 TL nakit para ele geçirildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişi ile kumar oynanmasına yer sağlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

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