Sinop’un Gerze ilçesinde 42 kişilik umre kafilesi, 15 günlük gerçekleştirilecek ziyaret için kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde 42 kişilik umre kafilesi, 15 günlük gerçekleştirilecek ziyaret için kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonu programı ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Gerze’de 42 kişilik umre kafilesi için uğurlama töreni düzenledi. Gerze Merkez Camisi’nde düzenlenen programda duygulu anlar yaşandı. İskele Camisi imam hatibi Raif Koç rehberliğinde 15 gün sürecek olan Umre ziyareti için kafile, dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlandı.

Kafile uğurlama töreninde konuşan Gerze ilçe Müftüsü Bayram Karar, “Bugün buradan arzın merkezine, rahmanın misafiri olmaya gidecek olan yolcularımız var. İnşallah Beytullah’ın misafirleri olacaklar, orada tövbeyi istiğfar edecekler, selamlarımızı Resulullah’a iletecekler. Kutsal mekânlarda, ihramlarını giyecek olan umrecilerimiz Kâbe’yi yedi defa tavaf edecek, orada Sefa Merve arasında iman için koşacaklar. Sevr Dağı’na, Uhud’a, Arafat’a gidecekler ve nefislerini bir köşeye iterek tövbeyi istif har edecekler. Lütfen Hac ve Umre ibadetini sevgiyle muhabbetle yapın. Vaktiniz olduğu sürece ibadetlerinizi ötelemeyin, kutsal mekânlarda vaktinizin her anını ibadetle geçirin” diye konuştu.