Sinop’un Gerze ilçesinde alınan yeni trafik komisyon kararına göre, sahil yolu yayaların güvenliği nedeniyle 12 ay boyunca hususi araç trafiğine kapatıldı.

Gerze İlçe Trafik Komisyonu’nca alınan karara göre, ilçe sahilindeki Liman İçi mevkisinde bulunan iskele ve Köşk Burnu, 12 ay boyunca hususi araç trafiğine kapatıldı. Yapılan duyuruda, sahile gelen vatandaşların can güvenliği açısından araç girişlerinin kapatıldığı, bölgenin sadece av sezonu içinde balıkçı esnafının araçlarına izin verileceği belirtildi.

Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince giriş çıkışların önlenmesi amacıyla kapılar kilitlenirken, yine zabıta memurları liman içine park eden ve liman içine girmeye çalışan araç sahiplerini uyardı.