Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için Germencik Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için Germencik Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum harekete geçti.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgede depremden etkilenen vatandaşların çağrılarına duyarsız kalamayan Germencik Belediyesi, kış şartlarını da göz önünde bulundurarak battaniye, ısıtıcı, sıhhi malzemeler, hijyen malzemeleri, uyku tulumu başta olmak üzere bot, eldiven, atkı, kuru gıda bağışlarını toplayarak afet bölgesine gönderme kararı aldı. Germencik Kaymakamlığı ve AFAD iş birliğiyle sürdürülen kampanyada vatandaşlar yardımlarını Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi, Germencik Giyim Bankası, Ortaklar Giyim Bankası, Germencik Kapalı Spor Salonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da mahalle camilerine teslim edebilecek.

Yardımlarını ulaştıramayacak durumda olan vatandaşlar, Germencik Belediyesinin 0256 563 0120 numaralı whatsapp hattıyla iletişim kurmaları durumunda yardımlarını, ilgili ekibe teslim edebilecek. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar da AFAD’a ait TR12 0001 2009 5330 0005 0001 95 numaralı IBAN hesabına bağışta bulunabilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden birisinin yaşandığını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem yüreğimizi yaktı. Belediyemiz ve ilçemizdeki kurumlarla birlikte, bir yardım kampanyası başlattık. Tüm Germencik halkını bu tarifsiz acıyı paylaşmaya ve yaraları birlikte sarmaya davet ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını temenni ederek, bu vesileyle depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.