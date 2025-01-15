Aydın’ın Germencik ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde raf ve kasa fiyat etiket kontrolü gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zincir marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu.

Denetimler ile ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Halkımızın her daim güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve öte yandan fahiş fiyatlanmanın önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor" dedi.