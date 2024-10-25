Aydın’ın Germencik ilçesinde Balatçık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Zeytinyağı Sezon Açılış Festivali yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde tonlarca zeytinin sıkım serüveni başladı.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın’ın Germencik ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Zeytinyağı Sezon Açılış Festivali gerçekleştirildi.

Festivale katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, geçen yıl Aydın’da 122 bin ton yağlık zeytin üretimi gerçekleştiğini hatırlatarak "Bu yıl da bin bir emekle üretilen zeytinlerin toplanıp Homeros’un ifadesiyle ’Altın Sıvı’ yani zeytinyağına dönüşme vakti geldi. Geçtiğimiz yıl, Aydın ilimizde yaklaşık 51 bin ton sofralık, 122 bin ton yağlık zeytin üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise zeytinin ’var’ yılı olması sebebiyle bu rakamın daha fazla olacağı beklentisi içerisindeyiz. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerimizle yaklaşık 17 bin hektar alanda zeytin entegre mücadele çalışmaları yürütmekteyiz. Bu alanda Aydın ilimiz ülke sıralamasında birinci konumdadır. Ayrıca üreticilerimize yönelik eğitimler düzenlenmekte ve zeytinyağımızın kalitesini koruyarak değerini bulması için işletme denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Kalite, zeytinyağındaki en önemli kriterdir. Zeytinyağının kalitesini de aslında zeytin yetiştirmeyi aklımıza koyduğumuz andan başlayarak sofralarımıza gelene kadar ki süreç belirlemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, ülkemiz tarımı için çalışırken tarımsal örgütlerimizde en kıymetli paydaşlarımızdandır. Son yıllarda, yaşanan krizler sonucunda, gıdanın çatala gelene kadarki yolculuğunda, yaşanan sorunların çözümü için özellikle kooperatiflerimize, önemli roller biçilmektedir. Yüklendikleri bu büyük sorumlulukla doğru yönetilen, ortaklarının güvenini kazanan kooperatiflerin ülkemiz tarımı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz gibi iyi örneklerin, ilimiz ve ülkemiz tarımının geleceği için artmasını arzu ediyoruz.Başta kooperatifimiz olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyor, sezonun sektörümüz için bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum" dedi.

Festivale, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.