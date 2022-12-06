Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından tarımsal ürün hırsızlığının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında S.C. isimli şahsın bahçesinden H.C. (61) ve E.C. (51) isimli şüpheli şahıslar hırsızlık amacıyla topladıkları zeytinleri çuvallara doldururken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 350 kilogram toplanmış zeytin sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.