Aydın’ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzu yatırımının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Germencik ilçesindeki hayata geçirilen yüzme havuzu yatırımında sona yaklaşılıyor. Germencik’te 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girmek için gün sayıyor.

Proje bedeli 17 milyon 316 bin 476,89 TL olan yarı olimpik yüzme havuzunun ihale bedeli 14 milyon 420 bin 98 TL olarak açıklanırken, 500 metrekare ve 5 kulvarlı olarak yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmaların 6 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.