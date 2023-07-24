Aydın’ın Germencik ilçesindeki Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencilere, ’mahremiyet bilinci, çevre ahlakı, teknoloji ve tütün bağımlılığı’ konularında seminer verildi.

Her yıl birçok çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur’an Kursları büyük ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları çerçevesinde Germencik’te eğitim gören öğrencilere, ’mahremiyet bilinci, çevre ahlak, teknoloji ve tütün bağımlılığı’ konularında seminer verildi. İlçe Vaizi Adem Karaca ve İlçe Bağımlılık Koordinatörü Ramazan Zağlı tarafından İstasyon ve Şeyh Mehmet Cami Yaz Kur’an Kursunda eğitim öğretim gören 150 öğrenciye verilen seminer sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.