Germencik İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik vaaz becerilerini geliştirme amacı ile hizmet içi eğitim kursu düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu dini konularda aydınlatma görevi doğrultusunda yürüttüğü önemli faaliyet alanlarından biri olan vaaz ve irşat hizmetleri çerçevesinde, din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerine etkin katılımlarını sağlamayı amaçlayan kurs başladı. Müftülük Site Camii’nde başlayan kursa katılan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, kursiyerlere başarılar dileyerek katılımlardan dolayı şükranlarını iletti.