Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Camıkemir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ve motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Himmet Kılıç (24) ve M.C. isimli şahıslar yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kılıç tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan M.C. ise Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.