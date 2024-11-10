Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 232 şahıs ve 75 araç sorgulandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi Balatçık, Gümüş, Gümüşyeni, Tekin, Moralı , Uzunkum mahallerinde yapılan kontrollerde ve Magnesia Antik Kent önünde icra edilen YKN faaliyetinde, şüpheli şahıs ve araçlar sorgulandı. Yapılan çalışmalarda 7 umuma açık işyeri, 6 tekel bayii, 6 metruk bina, 12 park, bahçe ve 1 düğün salonu kontrol edildi. Ayrıca 232 şahsın ve 75 aracın sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de toplam 6 bin 147 TL trafik idari para cezası uygulandı. Aydın’ın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.