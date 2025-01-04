Germencik Belediyesi’nin spor ve hareket kursları, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezleri’nde düzenlediği spor ve hareket kursları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zencirci, kursların çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirterek, "Belediye olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğuna ve gelişimlerine önem veriyoruz. Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizde devam eden spor ve hareket kurslarıyla çocuklarımıza hem spor yapma alışkanlığı kazandırıyor hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Çocuklarımızın gülümseyen yüzlerini görmek bizim için paha biçilmez bir mutluluk" dedi.

Başkan Zencirci, şehirdeki sosyal ve sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyerek "Her bir çocuğumuzun gelişimini desteklemek ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Germencik’te spor ve sanatın her yaş grubu için ulaşılabilir olması bizim en büyük önceliklerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

Kurslara katılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor etkinliklerine katılırken, eğlenceli ve öğretici bir ortamda vakit geçirirken, Germencik Belediyesi de ailelerin takdirini kazandı.