Aydın’ın Germencik ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları sonbahar temizliği ile hem çevre temizliği gerçekleştirdi hem de ağaçların bakımını yaptı.

Vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kentte yaşamaları için çalışmalarına devam eden Germencik Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki ağaçların bakımlarını gerçekleştirdi. İlçe genelinde büyüyen ve budanması gereken ağaçların budaması yapılırken, yol kenarlarındaki bitki ve çiçeklerin de bakımları yapıldı. Öte yandan sonbahar ile birlikte ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyen belediye ekipleri, çevre temizliği yaparak sokakları daha temiz bir görünüme kavuşturdu. Konu ile ilgili Germencik Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "İlçemiz genelinde ağaç ve bitki bakımları, çevre temizliği ve düzenlemesi çalışmalarımız eşzamanlı ve periyodik olarak sürmektedir" ifadeleri yer aldı.