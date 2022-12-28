Germencik Belediyesi, sanayi sitesinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çevre düzenlemesi de yapan ekipler, parke taşı döşemelerine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sanayi esnafı çamur ve tozdan kurtulacak.

Germencik Belediyesi, sanayi sitesinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çevre düzenlemesi de yapan ekipler, parke taşı döşemelerine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sanayi esnafı çamur ve tozdan kurtulacak.

Germencik Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Her fırsatta esnaftan yana olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Mesudiye Mahallesi’ndeki sanayi esnafını çamurdan kurtarmak için çalışma başlattıklarını bildirdi. Esnaf çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Öndeş’e teşekkür etti.

Germenciklilerin daha ferah bir ortamda yaşamaları için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Öndeş, “Sanayi sitemizde esnafımızın yolları kışın çamur deryasında yazın ise tozdan geçilmiyordu. Sanayi esnafımızı çamurlu ve tozlu yollardan kurtarmak için çalışma başlattık. İnşallah en kısa süre zarfı içerisinde sanayi esnafımız bu çileden kurtulacaktır. Sanayi sitemiz için ilk etapta çevre düzenlemesi ve alan dolgusu yaparak çalışmalarımıza başladık. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meşeli Mahallesi’nde de Germencik Belediyesi ekiplerince, ilkokul, halı saha civarı ile muhtelif alanlarda parke taşı döşeme işlemleri sürdürülüyor. Mahallede halkın talepleri doğrultusunda ekipler ilçe genelinde çalışmaların, belirli periyotlar çerçevesinde süreceği kaydedildi.