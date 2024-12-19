Germencik Belediyesi tarafından sahnelenen "Yaldonego Ülkesi" isimli tiyatro oyunu, tiyatroseverlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Germencik Belediyesi, vatandaşları tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Nesrin Akalmış tarafından yazılan ve yönetilen "Yaldonego Ülkesi" isimli tiyatro oyunu Germenciklilerle buluştu. Belediye konferans salonunda sahnelenen tek perdelik oyunda tiyatroseverler unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik ile ilgili Germencik Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Belediyemiz konferans salonunda sahnelenen Yaldonego Ülkesi adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturduk. Belediye olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere ağırlık vererek bu anlamda bir çok çalışma gerçekleştireceğiz. Tiyatro sanatçılarımıza emekleri ve seyircilerimize ilgileri için teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.