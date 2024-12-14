Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Çarşı Camii’nde düzenlenen namaz buluşmasında cami cemaati bir araya geldi.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun’un katılımıyla gerçekleştirilen programda, vaaz irşat, tesbihat ve sabah namazı sonrası dua yapıldı. İlçe Müftüsü Selman Coşkun, sabah namazı buluşmasına katılan cami cemaatine teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik içinde geçirilen bu tür programların önemine vurgu yaptı. Program, sadece ibadet etmenin ötesinde toplumsal ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlarken, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemini hatırlattı.