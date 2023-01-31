Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’ çerçevesinde cemaat sabah namazında bir araya gelmeye devam ediyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’ çerçevesinde cemaat sabah namazında bir araya gelmeye devam ediyor.

Germencik İlçe Müftülüğü etkili din hizmeti sunma faaliyetleri çerçevesinde, Şeyh Mehmet Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp sohbet, zikir ve dua ile devam etti. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, gerçekleştirdiği sohbette Kur’an ve sünnet bütünlüğü konusunu anlattı. İlçe Müftüsü Coşkun, "İnsan, ancak Kur’an-ı Kerim’in ve sünneti seniyyenin manevi iklimi altında yürüdükçe doğru yoldan ayrılmaz ve şaşmaz. Dünya ve ahiret işlerine dair her şeyi; ibadet, taat, inanç ve imana dair dini sahih bilgiyi bu iki ana kaynaktan elde eder. Neye inanmamız gerektiği neyi inkar etmemiz gerektiğini yüce kitabımız ve onun açıklayıcısı olan sünnetten biliriz" ifadelerini kullanarak sohbet gerçekleştirdi.

Sohbet sonrası birlikte sabah namazını kılan cami cemaatine, namaz sonrası çorba ikram edildi. Müftü Coşkun, programa katılan esnaflara, gençlere ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen İlçe Vaizi Adem Karaca, Cami İmam Hatibi Gazanfer Arslan ve Müezzin Kayyımı Abdülbaki Varır’a teşekkür etti.