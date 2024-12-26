Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın üzerinden ruhsatsız silah ele geçildi.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Neşetiye Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında M.D. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.