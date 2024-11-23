Aydın’ın Germencik ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan semt pazarlarında tartı uygulaması sürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin talimatı ile pazardaki alışverişlerde şeffaflık sağlamak ve vatandaşların haklarını güvence altına almak amacıyla tartı uygulaması hayata geçirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle, vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin ağırlıklarını kontrol edebilecek. Tartı uygulamasının başlatılmasının ardından, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek Başkan Zencirci’ye teşekkürlerini ilettiler.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Semt pazarlarımızda başlattığımız belediye tartısı uygulaması devam ediyor. Cumartesi günleri kurulan Ortaklar Semt Pazarımızda da vatandaşlarımız artık uygulamamızdan faydalanabilirler. Huzur ve mutluluğunuz için çalışıyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin" dedi.