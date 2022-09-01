Germencik Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Öğrenciye yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Öğretmen ve öğrencilerimizin daha ferah ortamda ders almaları için ekiplerimizce seferber olduk” dedi.

Germencik Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe genelindeki tüm okullarda genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Öğrenciye yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Öğretmen ve öğrencilerimizin daha ferah ortamda ders almaları için ekiplerimizce seferber olduk” dedi.

Germencik Belediyesi ekipleri, yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde yabani otlar biçildi, çöp ve atıklar toplanarak okul bahçeleri temizlendi. Sınıflarda ihtiyaç duyulan bölümlerde de boya badana çalışması yapan ekipler, temizliğin sonunda sınıfları tek tek dezenfektanla temizledi.

“Ekiplerimizle seferber olduk”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, eğitime her zaman destek verdiklerini belirterek, "Germencik Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Okulların açılmasına az bir süre kala ekiplerimiz okullardaki çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetlerimiz çerçevesinde okul bahçeleri ve girişlerini temizliyor, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca gerekli dezenfektan çalışmalarıyla hijyeni sağlıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri için seferber olduk” dedi.

Öğrencilere başarı dileyen Başkan Öndeş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.