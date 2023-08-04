Germencik Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik akademik düzeyde tercih semineri düzenledi.

Germencik Belediyesi, gençleri YKS tercih döneminde desteğini sürdürüyor. Düzenlenen bilgilendirme seminerlerinde öğrencilerin doğru tercih yapmaları hedeflenirken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Gençlerimizin ülkemize faydalı birer birey olmaları temennisiyle başarı ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim” diye konuştu.

Germencik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından “YKS tercih semineri” düzenledi. Belediyenin Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde YKS öğrencileri ve gelecek yıllarda aday olacak tüm lise öğrencileri için meslek tanıtımları, alan seçimleri ve geleceğin meslekleri alanında akademisyen ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığıyla öğrenci ve velilere anlatıldı. Tercih rehberliği hizmeti çerçevesinde deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterirken, sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında bilgi verildi. YKS tercihleri ile ilgili rehberlik hizmetinin de verildiği seminer, öğrenci ile velilerin sorularıyla tamamlandı.

“Mutluluk dolu bir gelecek dilerim”

Seminere katılan öğrenciler ile ailelerine teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Belediyemiz ve özel bir eğitim kurumu iş birliğiyle üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerimiz için hazırladığımız tercih seminerimizi tamamladık. Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Özdemir başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza ve katılım gösteren gençlerimize teşekkür ediyorum. Aydın geleceğimizin, umut dolu yarınlarımızın ışığı gençlerimizin en doğru tercihlerle kendilerine, ailelerine ve ülkemize faydalı birer birey olmaları temennisiyle başarı ve mutluluk dolu bir gelecek dilerim” şeklinde konuştu.