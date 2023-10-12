Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile birlikte ülke genelinde yaşanan ara eleman sıkıntısı Türkiye’de pek çok kişiyi mesleki eğitime yönlendirdi. Üniversite mezunu pek çok kişinin iş aradığı ülkemizde meslek sahibi olan kişilerin sahip olduğu avantajlar nedeniyle okullarda ‘Girişimcilik, kariyer ve meslek seçimi’ eğitimlerine ağırlık verildi. Bu hafta Germencik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seminerlerde gençler ilerleyen dönemlerde yapmak istedikleri mesleklerin inceliklerini öğrendi.

Aydın Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü’nden 25 yıl önce mezun olup Gazi Üniversitesi’nde ve yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra yaptığı girişimlerle dikkat çeken Belgesem Operatör Yetiştirme Kurumunun kurucusu Okan Sezgin, bu hafta Germencik’te lise öğrencisi gençlerle bir araya geldi. Germencik Anadolu Lisesi Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Girişimcilik, kariyer ve meslek seçimi’ seminerinde konuşan Sezgin, “Bu hayatta derslerdeki problemleri çözmekten daha önemlisi hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmektir. Bu nedenle herkes yapmak istediği mesleği önceden karar verir ise ülkemiz gençleri hedeflerine daha erken ulaşabilir. Bu nedenle herkes yapacağı ya da yapmak istediği işi önceden belirleyip kararını vermeli” dedi.

“Önce bakış açısının değiştirilmesi lazım”

Türkiye’de eğitime bakış açısının değişmesi gerektiğini pek çok ailenin çocuğunu doktor, mühendis, avukat ve mimarlık gibi mesleklerde görmek istediğini belirten Eğitmen Okan Sezgin, “Bugün iyi bir duvar ustası pek çok avukattan daha iyi para kazanıyor. Çok basit görünen pamuk toplama makinesi operatörü 3 aylık çalışma süresinde evinin 1 yıllık ihtiyacı olan parayı kazanır. Velilerimizin büyük bir kısmı çocuğunun doktor, avukat ve mimar olmasını istiyor. Oysa o çocuk bu mesleğe yatkın değil ise bu mesleğin okulunu okuyup diplomasını alsa bile bu işi ile mutlu olmaz. Mutlu olmayan kişi de başarılı olmaz. Bu nedenle herkes sevdiği işi yapmalı” diyerek gençlerin kendi yeteneklerini keşfetmesini ailelerin de çocuklarının yeteneğine uygun mesleklere yönlendirmesini tavsiye etti.