Germencik Belediyesi’nin kültür, sanat ve spor merkezlerinde açtığı kurs kayıtlarına başvurular başladı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kurslara kayıt yaptırmak isteyenleri kurs merkezlerine davet ederek kültür, sanat ve spor alanında faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti.

Germencik Belediyesi’nin ilçe merkezinde ve Ortaklar Mahallesi’nde yetişkinlere ve çocuklara yönelik açtığı kültür, sanat ve spor merkezlerinde yeni dönem için kayıtlara başladı. Jimnastik 4-11 yaş arası, halk oyunları 6-12 yaş arası ile kadın pilates ve zumba kurslarından yararlanmak isteyenler ilçe merkezindeki ve Ortaklar Mahallesi’ndeki kültür, sanat ve spor merkezlerinde kayıt yaptırabilecek. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0533 894 9690 whatsapp iletişim hattından ilgili birime ulaşabilecekleri belirtildi.

“Aralıksız devam edecek”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçirmeleri, kadın ve çocuklarımızın spor ve kültürel faaliyetlere etkin bir şekilde katılabilmeleri için kültür, sanat ve spor alanında belediye olarak kesintisiz çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Açtığımız kurslarla uzman eğitmenlerimizin rehberliğinde kültür, sanat ve spor merkezlerimizde pilates, zumba, jimnastik ve halk oyunları kurs kayıtlarımız başladı. Germencik Belediyesi olarak bu anlamda faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.