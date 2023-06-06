Aydın’ın Germencik ilçesinde Merkez, Ortaklar ve Yeni Mahalle 4-6 yaş Kur’an Kursları tarafından düzenlenen mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler birbirinden güzel ve etkili gösterileri ile katılımcılar önünde hünerlerini sergileyip, gönüllerinde taht kurdu. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Kıymetli misafirler son yıllarda hizmet alanımıza giren ve bundan ötürü ziyadesiyle hoşnut olduğumuz 4-6 Yaş grubu Kur’an Kurslarımızda, onlarca çocuğumuza hizmet vermekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımıza veda edeceğiz. Fakat yeni dönemde büyük bir heyecanla başka başka yavrularımızı bekleyeceğiz. Bu süreçte bizlere güvenerek çocuklarınızı emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

Müftü Güneş konuşmasının sonunda programın düzenlenmesinde emeği geçen başta İlçe Müftüsü Selman Coşkun olmak üzere tüm öğreticilere, hocalara ve programa teşrif eden tüm misafirlere teşekkür etti.

Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı.