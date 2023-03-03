Germencik Belediyesi, “kapılarımızı iyiliğe açıyoruz” projesinin ardından bir projeyi daha hayata geçirdi. “Kollarımızı iyiliğe açıyoruz” projesini hayata geçiren Germencik Belediyesi, ilçedeki depremzede ailelere destekte bulunmak isteyenleri kardeş aile olmaya davet etti.

Germencik Belediyesi, “kapılarımızı iyiliğe açıyoruz” projesinin ardından bir projeyi daha hayata geçirdi. “Kollarımızı iyiliğe açıyoruz” projesini hayata geçiren Germencik Belediyesi, ilçedeki depremzede ailelere destekte bulunmak isteyenleri kardeş aile olmaya davet etti.

Germencik Belediyesi, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından Germencik’e gelen aileleri en iyi şekilde ağırlamak, sosyal ve psikolojik açıdan adaptasyonlarını sağlamak ve ekonomik olarak hayatlarını idame ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin açtığı yaraları sarmak için ilk günden bugüne teyakkuz halinde olan Germencik Belediyesi, ilçeye gelen 556 depremzedeyle doğrudan ilgileniyor. Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla “Kapılarımızı iyiliğe açıyoruz” projesini gerçekleştiren belediye ekipleri, projeyle Germencikli hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri düzenleyip, depremzedeleri yerleştirdi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş “kollarımızı iyiliğe açıyoruz” ismiyle bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtirken, proje ile Germencik’e yerleşen depremzede ailelere maddi ve manevi destekte bulunmak isteyen “Kardeş Aile" olup ihtiyaçlarına destek olmak isteyenler, belediyenin 0256 563 09 00 numaralı hattından ya da 0256 563 01 20 WhatsApp hattından bilgi ve başvuru yapabilecekler.

Hayırsever Germenciklilerin “kapılarımızı iyiliğe açıyoruz” projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Aklımızdan ve yüreğimizden asla silinmeyecek bir acıya yol açan büyük deprem felaketinin ardından yaralarımızı sarmayı sürdürüyoruz. İlçemize yerleşen depremzede ailelerimize maddi ve manevi destekte bulunmak amacıyla kardeş aile çalışması başlattık. Bu çalışmayla hem toplumsal olarak kaynaşmayı sağlayacak hem de maddi, manevi depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını saracağız. Kardeş aile projemize katılmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize müracaatta bulunabilirler. Birlik ve beraberlik içerisinde bir aile dayanışmasıyla zor günleri atlatacak, birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.