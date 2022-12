Germencik İlçe Müftülüğü çalışmaları çerçevesinde Perşembe akşamı yatsı namazı öncesi merkez ve mahalle camilerde Vaaz-İrşad Birimi tarafından Cuma akşamı ve kahvehane sohbetleri devem ediyor.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Her varlık evrende bir yer işgal eder. Her yer işgal eden varlığın mutlaka bir amacı vardır. Allah Teala, kainattaki bütün varlıkları bir hikmet ve nizam ile yaratmıştır. Güneşin, ayın, yıldızların, soluduğumuz havanın, bulutların, yağmur ve kar tanelerinin, dağların, taşların, hayvanların, bitkilerin, insanların. Velhasıl her şeyin bir hikmeti, yaratılış amacı ve gerçeği vardır. Etrafımıza baktığımızda her şeyin bir maksadı gerçekleştirdiğini aklıselim olan her insan müşahede etmektedir. Amaç ve gayesi olmayan hiçbir şeyi yüce yaratanımız var etmemiştir. Evimizde bulunan eşyalarımızdan hareketle de bunu anlamamız mümkündür" diye konuşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Program sonunda ilçe Müftüsü Coşkun, "Programda emeği geçen Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş, Çarıklar Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Yağın ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.