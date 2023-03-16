Aydın’da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesinde Germencik ilçesinde kadınlara eğitim verildi.

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Germencik ilçesi Ortak Mahallesi’nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu, teknoloji müptelalığı ve sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, organ bağışı ve önemi, akılcı ilaç kullanımı, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili sunum yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerin ardından kadınların soruları cevaplandırıldı.

Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Germencik İlçe Sağlık Müdürü Enes Kerman ve vatandaşlar katıldı.