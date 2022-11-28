Aydın’ın Germencik ilçesinde bir zeytin bahçesi ve bir evde bulunan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir zeytin bahçesi ve bir evde bulunan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye öre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde F. G. isimli şahsa ait olan zeytin bahçesi içerisinde V.A. isimli şahıs zeytinleri toplayıp çalacağı esnada önleyici hizmet devriyesi tarafından yakalandı. Ayrıca Moralı Mahallesi’nde de K.S. isimli şahsa ait eve hırsızlık yapmak amacıyla giren F.Y. isimli şüpheli şahıs da hırsızlık yapamadan önleyici hizmet devriyesi tarafından ev içerisinde yakalandı. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.