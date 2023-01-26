Aydın’ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü uhdesinde din gönüllüsü hocalar cami müdavimi gençler bir araya geldi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü uhdesinde din gönüllüsü hocalar cami müdavimi gençler bir araya geldi.

Akşam namazında omuz omuza saf tutan gençler daha sonra Genç Ofis’teki sohbete katıldı. Aydın İl Müftümüz Hasan Güneş, gençlere ahlaki güzelliklerin hayatımız üzerindeki etkilerinden bahsetti. İl Müftüsü Güneş, "Genç kardeşlerim, Rabbimiz tarafından bizlere bahşedilen ahlaki ilkelerimizi korumamız hayatımızı daima olumluya ve olumlu düşünmeye hamledecektir. Dolayısıyla, ahlaklı kişiler ancak erdemli bir toplumu inşa edebilir" ifadelerini kullanarak gençler ile hasbihal edip sohbetini sürdürdü.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun emeği geçenlere teşekkür etti.