Aydın’ın Germencik ilçesinde doğalgaz çalışmaları başlarken, ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Yedieylül Mahallemizde ilk kazmayı vurduk" dedi.

Germencik genelinde yatırım ve projelerini artıran Germencik Belediyesi, doğalgaz çalışmalarında da hız kesmiyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, göreve gelmeden önce verdiği sözü tutarak doğalgaz gaz çalışmalarının başladığını duyurdu. Çalışmalar için sosyal medya hesabından ilk kazmanın vurulduğunu açıklayan Başkan Zencirci, paylaşımında "Söz verdiğimiz gibi İstasyon ve Yedieylül Mahallelerimizde doğalgaz çalışmaları başlıyor. Yedieylül Mahallemizde ilk kazmayı vurduk, çalışmalara başladık. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.