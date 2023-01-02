Germencik’te bu yıl 74’ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 8 Ocak 2023 Pazar günü Alangüllü Mahallesi’nde bulunan güreş alanında gerçekleşecek güreş festivaline vatandaşları davet etti.

Germencik’te bu yıl 74’ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Büyük Germencik Deve Güreşi Festivali için hazırlıklar sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 8 Ocak 2023 Pazar günü Alangüllü Mahallesi’nde bulunan güreş alanında gerçekleşecek güreş festivaline vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde geleneksel olarak düzenlenen ve önemli kültürel etkinliklerden biri olan deve güreşleri yöre halkı tarafından oldukça sevilen ve ilgiyle takip edilen bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Bölgedeki en eski ve en büyük güreşlerden birisi olan Germencik Deve Güreşi Festivali 8 Ocak Pazar günü Germencik’te renkli görüntülere sahne olacak. Alangüllü Arenasında 74’ncüsü yapılacak olan festival, sabahın erken saatlerinde başlayıp, gün boyu devam edecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden çok sayıda pehlivan deve güreşecek.

Türk Yörük kültürünün en güzel örneklerinden birisinin de deve güreşi festivalleri olduğunu kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Kültürel miraslarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. İlçemizde uzun yıllardır geleneksel olarak deve güreşleri yapılmaktadır. Bu yıl 74’üncüsünü gerçekleştireceğimiz festivalimize yoğun bir katılım beklemekteyiz. Güzel bir festival olmasını umut ediyoruz. Güreşlerimize girişler ücretsiz olup, tüm güreş severleri ve halkımızı festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.